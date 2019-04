Apex Legends: cola a picco nelle visualizzazioni su Twitch, Fortnite costante

Apex Legends, quando è stato lanciato a sorpresa agli inizi di febbraio è letteralmente esploso. Oltre venticinque milioni di giocatori in poco più di due settimane e milioni di ore di visualizzazioni su Twitch.

Ora, però, pare che proprio le visualizzazioni si siano notevolmente ridimensionate nel corso del mese di marzo. Apex Legends, in buona sostanza, ha perso circa il 75% delle sue visualizzazioni Twitch nel secondo mese di permanenza sul mercato, mentre Fortnite è rimasto un titolo dalla costanza ammirevole, secondo quanto riportato da StreamElements.

Un grafico confronta proprio l'andamento dei due titoli nel corso di circa sei settimane di attività. Solo la seconda settimana Apex Legends ha raggiunto un picco di oltre 40 milioni di ore di visualizzazioni su Twitch. Ma è colato a picco, perdendo quasi trenta milioni di ore su Twitch prima della settimana dell'11 marzo.

Fortnite, invece, continua a rimanere al top con circa 20 milioni di ore, sia a febbraio che a marzo. Sembra dunque che i giocatori stiano rapidamente perdendo interesse in Apex Legends, nonostante il suo successo iniziale.

Fortnite è sceso al di sotto di 100 milioni di ore di visualizzazioni Twitch totali per il mese di febbraio, per la prima volta in mesi di dominio assoluto. In questo caso il lancio di Apex Legends ci ha messo lo zampino. Il problema, però, è che dopo l'exploit il titolo di Respawn non si è riconfermato, mettendo in luce alcune lacune che sarebbe bene venissero presto rimosse, tra cui spicca la mancanza di varietà e altre problematiche lamentate dai giocatori e ancora non ascoltate da EA e Respawn.