Apex Legends, il Cannone Gravitazionale sta uccidendo i giocatori!

Sullo sfondo delle ultime dichiarazioni degli sviluppatori sull'importanza del feedback della community di Apex Legends, gli utenti del gioco si sono dovuti purtroppo confrontare con un nuovo bug mortale, questa volta legato al cannone gravitazionale.

Il post dell'utente Reddit alex1inferno ci mostra infatti il giocatore nascondersi nei pressi del Cannone Gravitazionale del gioco per evitare i nemici quando, improvvisamente e senza nemmeno essere entrato nella piattaforma di lancio, quest'ultimo viene spazzato via a chilometri di distanza, finendo con il morire a mezz'aria, in maniera molto scomposta sotto il fuoco nemico.

Dando una veloce occhiata ai commenti della discussione, sembra che questo bug non sia così diffuso e che, soprattutto, affliga in maniera particolare quel lanciatore.

Sempre per quanto riguardo l'FPS di Respawn Entertainment, alcuni leak molto recenti hanno anticipato l'arrivo di una feature molto interessante all'interno del gioco. L'utente Twitter KralRindo ha infatti condiviso sul proprio profilo delle stringhe di codice, comparse nell'ultimo periodo, che suggerirebbero la possibilità che si possano regalare le skin di Apex Legends ai propri amici. Ovviamente, per il momento, si parla di meri rumor che vi invitiamo a prendere con le pinze.

Apex Legends è uno sparatutto gratuito che potete scaricare su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.