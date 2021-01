Apex Legends: il Caos esplode nel video gameplay della Stagione 8

Con ancora negli occhi le scene dell'esplosivo trailer di Fuse, Respawn ci reimmerge nelle atmosfere battle royale di Apex Legends per illustrare le novità e i contenuti inediti della Stagione 8 con un video gameplay.

Il filmato proposto dalla sussidiaria di Electronic Arts ci fornisce una visione d'insieme sugli elementi ludici che contraddistingueranno questa nuova fase dello sparatutto gratuito che, lo ricordiamo, si aprirà ufficialmente il 2 febbraio tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Con la Stagione 8 farà il suo ingresso la nuova Leggenda Fuse, un guerriero spavaldo e sicuro di sé che "preferisce far saltare in aria qualcosa e poi pensare alle conseguenze più tardi". L'approccio "esplosivo" di Fuse si rifletterà sulle sue abilità e, indirettamente, sulle novità contenutistiche della Stagione Caos, come testimoniato dall'ingresso del devastante fucile a leva 30-30 Repeater.

Sempre durante la Season 8 di Apex Legends assisteremo all'inizio di una nuova progressione di sfide incentrate sul Pass Battaglia Caos, con oltre 100 oggetti da sbloccare per customizzare le proprie Leggende preferite con skin leggendarie, pack Apex, olospray e molto altro.

Non meno interessanti sono poi le sorprese promesse da Respawn con la nuova Stagione Classificata e, soprattutto, con la trasformazione della mappa Canyon dei Re: l'ambientazione originaria di Apex Legends andrà incontro a modifiche di ampia portata che ne stravolgeranno l'aspetto, aggiungendo così una sana iniezione di originalità e imprevedibilità alle sfide da disputare in questo scenario sci-fi. Per saperne di più sulla nuova fase ingame dell'FPS free-to-play di EA, vi rimandiamo al nostro speciale sulla Stagione 8 Mayhem di Apex Legends.