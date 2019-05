Apex Legends: anche la catena KFC vorrebbe nuovi contenuti

È ormai da un bel po' di settimane che Apex Legends non offre ai propri utenti dei contenuti freschi e tale mancanza inizia a farsi sentire sempre di più. A mostrare insofferenza verso questo atteggiamento di Respawn Entertainment è stata persino KFC.

La celebre catena americana di fast food, la cui specialità è il pollo fritto, ha aperto da qualche tempo un profilo ufficiale Twitter legato al gaming dove è stato pubblicato un meme riguardante il gioco. L'immagine in questione mostra un utente con in mano un bastone di legno intento a colpire il logo del gioco con la speranza che accada qualcosa. Si tratta di un modo molto sottile per evidenziare la mancanza di nuovi contenuti dal debutto della Stagione 1, che ha visto l'introduzione del nuovo eroe Octane e del pass stagionale. Da allora il gioco si è limitato a ricevere qualche aggiornamento per sistemare una manciata di bug e un evento della durata di 3 giorni che ha permesso di ottenere senza troppi sforzi qualche livello del pass.

Stando a quanto dichiarato da Electronic Arts e Respawn Entertainment, la Stagione 2 di Apex Legends sarà svelata ufficialmente all'EA Play, una delle conferenze dell'E3 2019 di Los Angeles. Vi ricordiamo inoltre che a breve arriverà una patch che modificherà le hitbox di Apex Legends e sistemerà una volta per tutte i fastidiosi crash riscontrati dagli utenti PS4.