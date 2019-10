Apex Legends: il Charge Rifle verrà presto depotenziato, è troppo forte

Tra le più importanti novità della Stagione 3 di Apex Legends figura il Charge Rifle, un fucile ad energia che ha aggiunto un bel po' di pepe alle partite del battle royale... forse un po' troppo!

I giocatori non c'hanno messo molto ad accorgersi della sua incredibile potenza, solo parzialmente controbilanciata dal tempo di carica del colpo, che una volta esploso può infliggere fino a 90 punti danno. Sono in molti a lamentarsene, e a quanto pare Respawn Entertainment è d'accordo con loro: attraverso la loro bacheca ufficiale su Trello, gli sviluppatori hanno svelato che presto il Charge Rifle verrà depotenziato. Purtroppo non sono stati svelati dettagli sulla tipologia di intervento che verrà effettuato: verranno diminuiti i punti danno? Sarà incrementato il ritardo dell'esplosione del colpo? Lo scopriremo in una delle future patch.

Intanto, ne approfittiamo per ricordarvi che dal 15 ottobre al 5 novembre si svolgerà l'evento di Halloween "Paura del Buio", che vedrà almeno due skin leggendarie tra le ricompense. Presto verrà inoltre introdotto il Firing Range, un'area di allenamento nella quale i giocatori potranno familiarizzare con il gameplay di Apex Legends.