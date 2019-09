Apex Legends, chi abbandona e chi investe: i G2 annunciano la loro squadra

C'è chi decide di andarsene e chi, invece, opta per l'investimento. G2 Esports, storica organizzazione europea multigaming (ormai leggenda per la scena di Rainbow Six Siege), ha recentemente annunciato il debutto nella scena competitiva di Apex Legends. L'organizzazione ha acquisito un roster finlandese.

L'organizzazione è entrata in Apex Legends con un team dedicato prevalentemente allo streaming lo scorso febbraio, reclutando Craig "onscreen" Shannon e Josh "phantomACE" e Mark "phantasy" Pinney. Poi, però, l'organizzazione su Apex Legends si è quasi eclissata. Un po' come accaduto a molte altre nel corso dei turbolenti mesi post lancio.

I G2, invece, sono ora tornati alla carica assumendo Sebastian “Mimu“ Vesala, Niko “ZeroNothing“ Suominen e Aaro “rette“ Hälli. Questi tre giocatori sono molto affiatati e, soprattutto, hanno grande esperienza sul battle royale di EA.

Mimu e ZeroNothing hanno trovato la loro via competitiva nel roster del Team Reciprocity, dove hanno partecipato agli X Games di Minneapolis. Hanno concluso al secondo posto, guadagnando circa 24.000 Dollari. Rette è invece meno conosciuto nel competitivo ma altrettanto temibile. Ha conquistato il primo posto nel torneo Apex.Pro Europe insieme a Mimu e ZeroNothing a giugno, battendo squadre Tier 1 come North e PENTA Sports.

Ora, il battesimo del fuoco con la loro nuova casacca sarà all'Apex Legends Preseason Invitational a Cracovia che inizierà il prossimo 13 settembre 2019. Il team si trova a Berlino, sede del quartier generale di G2 Esports.

Qui si prepareranno con lo staff di G2 Esports e si sistemeranno nella gaming hosue in preparazione dell'evento, ovvero uno dei più grandi appuntamenti competitivi fino ad oggi per il titolo.

Respawn ed EA stanno cercando di pompare la scena competitiva con il loro torneo da 500.000 Dollari. L'Apex Legends Pre Invitational potrebbe essere il catalizzatore che dà il via alla scena esport del battle royale.