Apex Legends: come chiedere equipaggiamento e munizioni ai compagni di squadra

Tra gli aspetti che hanno reso Apex Legends uno dei titoli più giocati di questi primi mesi del 2019 è senza ombra di dubbio il suo sistema di comunicazione alla portata di tutti.

A differenza della maggior parte dei moderni titoli multiplayer, nel battle royale targato Respawn Entertainment non è strettamente necessario comunicare con i compagni di squadra tramite chat vocale. Grazie ad un semplice click è infatti possibile suggerire un luogo da raggiungere, un nemico in lontananza o un'arma da raccogliere. Ciò che alcuni non sanno è che esiste nel gioco anche la possibilità di chiedere ai propri alleati uno specifico oggetto, in modo che possano segnalarvelo o donarvelo nel caso sia presente nel loro inventario.

Questa particolare azione richiede innanzitutto l'apertura della schermata dell'inventario, richiamabile col tasto Options su PlayStation 4 (Start su Xbox One, Tab o I su PC). A questo punto non dovete far altro che spostare il cursore sullo slot vuoto dell'oggetto di cui avete bisogno e premere il tasto R1 (RB su Xbox One, click della rotellina del mouse su PC) per chiedere aiuto ai compagni. Tale sistema è valido solo ed esclusivamente per gli slot d'equipaggiamento vuoti. Ciò significa che se avete un calcio raro non potete chiederne uno viola o superiore.

Ecco di seguito l'elenco di oggetti che potete chiedere in questo modo:

Zaino

Casco

Armatura

Scudo Ausiliario

Accessori per le armi (caricatore aumentato, calcio, ottica e canna)

Mod per le armi (turbocompressore, selettore di fuoco, strozzatura di precisione e rigatura perforacranio)

Nel caso doveste avere poi bisogno di munizioni, vi basterà applicare lo stesso sistema posizionando il cursore nel riquadro di una delle due armi. Ovviamente vi sconsigliamo di abusare di queste segnalazioni, poiché rischierete di infastidire o confondere i compagni di squadra, che vi forniranno meno volentieri informazioni sugli oggetti richiesti.

