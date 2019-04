Apex Legends: la classifica dei personaggi più popolari

Play Apex ha diffuso la classifica dei personaggi più popolari di Apex Legends, basata sulle statistiche di utilizzo degli stessi, tracciate dal sito in questione insieme ad altri dati sul Battle Royale degli autori di Titanfall.

Scopriamo così che Wraith risulta la leggenda più utilizzata in assoluto, del resto si tratta ormai di un personaggio iconico dell'universo di Apex Legends, da più parti ritenuta la vera mascotte del gioco. Buon successo anche per Octane (su Everyeye.it trovate la guida alle abilità di Octane), che guadagna la seconda posizione nonostante sia stato reso disponibile oltre un mese dopo il lancio del gioco, in contemporanea con la Stagione 1. Di seguito, la classifica diffusa da Play Apex:

Wraith - 18.8% Octane - 16.8% Lifeline - 15.1% Pathfinder - 13.2% Bangalore - 12.9% Bloodhound - 7.8% Mirage - 6.2% Caustic - 4.9% Gibby - 4.3%

Sul gradino più basso del podio troviamo Lifeline, la classifica si completa con Pathfinder, Bangalore, Bloodhound, Mirage, Caustic e Gibby. Secondo le statistiche, i giocatori di Apex Legends sono soliti cambiare personaggio rapidamente, segno evidente di come Respawn sia riuscita a dare vita ad un cast estremamente variegato e capace di colpire positivamente la community, tanto da spingerla a non fossilizzarsi su un solo eroe, come accade invece spesso in altri Battle Royale.