Apex Legends: i Cloud9 reclutano un roster tutto nuovo dal Brasile

🇺🇸 Please join us in giving a warm welcome to the first Brazilian squad in the history of Cloud9, #C9ApexBR, featuring @ninexTT, @1snoul & @fpsnoted! #C9WIN



🇧🇷 Deem as boas vindas ao primeiro time brasileiro da história da Cloud9, #C9ApexBR, composto por ninexT, 1snoul e noted! pic.twitter.com/yE0xn7cIDk