Apex Legends: la combo Caustic/Gibraltar è protagonista di un buffo glitch

Nelle ultime ore si è diffusa tra i giocatori di Apex Legends la notizia della presenza di un bizzarro glitch che permette una devastante combinazione tra le abilità di Caustic e quelle di Gibraltar.

Per qualche strana ragione è infatti possibile agganciare in fila ben sei trappole al Gas Nox sullo scudo di Gibraltar, il quale può andarsene in giro agitando a destra e a manca lo strambo art attack. Inutile dire che i giocatori stanno cogliendo al volo l'occasione per creare l'arma e infilarsi subito dopo nel Bunker, area particolarmente stretta e affollata dove un glitch del genere può fare la differenza. Pare che gli sviluppatori siano al corrente del problema, ma non si hanno informazioni precise sulla pubblicazione di una patch correttiva. Chissà se grazie al problema in questione i nomi di Gibraltar e Caustic sono saliti nella classifica degli eroi più popolari, dal momento che fino a qualche giorno fa occupavano gli ultimi due posti.

