Apex Legends: come attivare il cross-progression e in che modo funziona

Una delle più grandi novità della Stagione 19 di Apex Legends consiste nell'arrivo del cross-progression, che permetterà finalmente ai giocatori di passare da una piattaforma all'altra mantenendo tutti i progressi. Scopriamo come fare per abilitare questa funzionalità.

Come attivare il cross-save

A differenza di quanto visto con altre produzioni, il cross-progression di Apex Legends si abilita in maniera automatica, purché gli utenti abbiano precedentemente predisposto il loro account a tale processo. Occorre infatti che tutte le vostre piattaforme (Steam, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox) siano state collegate allo stesso account Electronic Arts. Se non l'avete ancora fatto, quindi, affrettatevi a farlo e non dovrete preoccuparvi di alcunché al lancio della Stagione 19, fissata al 31 ottobre 2023.

Come funziona l'account unificato

All'uscita dell'aggiornamento, il sistema procederà in autonomia con la creazione di un account unificato di Apex Legends. Questo significa che non dovrete selezionare una piattaforma e scartare tutte le altre, ma i contenuti cosmetici di tutti gli account collegati verranno trasferiti in un unico profilo e potrete utilizzare qualsiasi skin, mimetica o leggenda sbloccata ovunque. Lo stesso varrà per le varie valute di gioco, che verranno sommate e saranno utilizzabili ovunque. Per quel che riguarda invece il livello esperienza, verrà considerato quello più alto fra quelli disponibili.

Limiti del cross-progression

Il primo limite del cross-progression di Apex Legends riguarda Nintendo Switch, poiché le Monete Apex acquistate sulla console ibrida saranno disponibili esclusivamente su di essa e non su PlayStation/Xbox/PC, dove invece la valuta premium sarà condivisa. Altra limitazione coinvolge i contenuti esclusivi, poiché tutti i cosmetici relativi ai Pacchetti PlayStation Plus, i bundle di Xbox Game Pass Ultimate e la skin leggendaria P.A.T.H. (Nintendo Switch) non saranno visibili sulle altre piattaforme. Questi contenuti faranno parte quindi dell'account unificato, ma potrete selezionarli ed utilizzarlo solo giocando sulla piattaforma ad essi legata.

Avete già letto il nostro speciale su tutte le novità della Stagione 19 di Apex Legends?