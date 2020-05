Apex Legends: come completare la missione Fantasma a Pezzi

La Stagione 5 di Apex Legends ha introdotto diverse novità, tra cui un nuovo sistema di missioni. In questa mini-guida, in particolare, vi spiegheremo come portare a termine la prima missione intitolata Fantasma a pezzi.

Fantasma a pezzi è la prima missione PvE di Apex Legends, e sarà disponibile nel corso della Stagione 5. Per portarla a termine dovrete trovare 9 componenti di un artefatto. In che modo? Ottenendo i tesori giornalieri e partecipando alle cacce settimanali.

Tesori giornalieri

I daily treasure pack giornalieri possono essere ottenuti partecipando a qualsiasi modalità di Apex Legends: partite classificate, duetti, trii e così via, passando anche per le modalità a tempo limitato. Le casse del tesoro giornaliere possono essere trovate all'interno delle normali casse di rifornimento: potrete ottenerne al massimo una al giorno, quindi non dovete far altro che cercarle in partita finché non ne trovate una, per poi ripetere l'operazione nei giorni successivi.

Cacce settimanali

I componenti dell'artefatto si ottengono portando a termine le cacce settimanali con successo. Ogni settimana sarà disponibile una nuova caccia, completata la quale si ottiene un componente dell'artefatto.

La prima caccia settimanale della Stagione 5 di Apex Legends avrà luogo il 19 maggio, e sarà possibile accedervi se avete accumulato almeno 5 tesori giornalieri. In cosa consistono queste cacce settimanali? Nono sono altro che delle missioni PvE ambientate di notte nella mappa di Kings Canyon. Il vostro obiettivo sarà quello di farvi strada tra i nemici, recuperare il pezzo di artefatto e fuggire con esso.

Per completare la missione Fantasma a pezzi, dunque, dovrete recuperare tutti e 9 i pezzi dell'artefatto nel corso delle varie cacce settimanali, le quali verranno pubblicate (e saranno rigiocabili) durante le settimane della Stagione 5 di Apex Legends.

A proposito delle novità introdotte dalla nuova season di Apex Legends, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come usare la nuova Leggenda Loba.