Apex Legends come Fortnite: visuale in terza persona disponibile per poco tempo!

L'evento Grand Soirée di Apex Legends è ormai entrato nel vivo: da diversi giorni Respawn Entertainment sta intrattenendo i giocatori del battle royale con modalità di gioco a tempo limitato nelle quali completare sfide e sbloccare ricompense.

La modalità attualmente attiva è senza dubbio meritevole d'attenzione: grazie ad essa, è possibile giocare in terza persona! Si tratta si un'opportunità decisamente inedita per Apex Legends, che fondamentalmente è uno sparatutto in prima persona. Per certi versi, in questo modo il battle royale di Respawn Entertainment si avvicina al suo più grande rivale, ovvero Fortnite!

Se siete curiosi di scoprire com'è giocare ad Apex Legends in prima persona, potete vedere il video gameplay in apertura oppure la clip promozionale allegata in basso. Questa modalità a tempo limitato sarà attiva fino al 20 gennaio, quando verrà sostituita da "Always be closing", le cui regole non sono ancora state rivelate. L'evento Grand Soirée andrà invece avanti fino al 28 gennaio, invogliandovi a completare le sfide per ricevere punti Arcade da spenderne nell'acquisto di elegantissimi oggetti cosmetici in stile art déco.