Apex Legends: ecco come funzioneranno le Sfide del Pass Battaglia della Stagione 2

Direttamente dalle pagine del sito ufficiale di Apex Legends, il direttore di gestione di Respawn Entertainment, Lee Horn, illustra con dovizia di particolari il nuovo sistema delle Sfide Giornaliere e Settimanali che sarà lanciato con il Pass Battaglia della Stagione 2.

Come ci spiega lo stesso Horn, nel corso della Season 2 di Apex Legends gli esploratori dell'isola di Canyon dei Re potranno partecipare a tre tipologie diverse di Sfide: Giornaliere, Settimanali e Ripetibili.

Le prime, come suggerito dal nome, avranno una rotazione quotidiana con cicli di 24 ore e permetteranno di accedere a tre attività: le Sfide Giornaliere da affrontare saranno a obiettivi e verteranno, ad esempio, sulla necessità di utilizzare una specifica Leggenda o di infliggere un determinato quantitativo di punti danno in un dato quadrante di Kings Canyon. Se completata, ogni Sfida Giornaliera consentirà a ciascun membro della propria squadra di ottenere 3.000 Stelle di esperienza per superare i livelli del Pass Battaglia.

Le Sfide Settimanali avranno invece un livello di difficoltà più elevato e saranno proposte in "blocchi" da sette attività. Per completarle occorrerà partecipare a più sessioni di gioco, con obiettivi come "Saccheggia 100 oggetti epici" o "Esegui 20 uccisioni come Gibraltar, Bangalore o Mirage". Completando quattro di queste attività prima del reset settimanale potremo acquisire un totale di 24.000 Stelle (6.000 Stelle ciascuna), mentre se riusciremo a portare a termine anche le restanti tre sbloccheremo un livello del Pass Battaglia.

Le Sfide Ripetibili saranno poi dedicate a coloro che, per un motivo o per l'altro, non saranno riusciti a sbloccare le precedenti Sfide Settimanali. Il completamento di queste Sfide darà accesso a un quantitativo superiore di Stelle di esperienza, fino a un massimo settimanale di 54.000 Stelle.



Maggiori informazioni sulle Sfide del Pass Battaglia della Season 2 verranno condivise regolarmente da Respawn attraverso i propri canali social e tramite messaggi pubblicati all'interno del gioco. La Stagione 2 di Apex Legends avrà ufficialmente inizio martedì 2 luglio su PC, PS4 e Xbox One.