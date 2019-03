Apex Legends: come ottenere l'equipaggiamento migliore velocemente

Per vincere le partite di Apex Legends è importante prepararsi allo scontro, raccogliendo sul campo di battaglia le armi e le armature più efficaci. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere rapidamente l'equipaggiamento migliore nelle prime fasi del match.

Di seguito elenchiamo le zone della mappa di Apex Legends in cui è possibile trovare equipaggiamento di livello alto, medio e basso:

Alto

Acquitrini

Arena

Artiglieria

Base Aerea

Bunker

Deflusso

Impianto di Depurazione

La Fossa

Repulsore

Trasmettitore

Medio

Cascate

Laghi di Melma

Pantano

Ponti

Skull Town

Basso

Centrale Idroelettrica

Mercato

Se volete ottenere l'equipaggiamento migliore da subito, dunque, vi consigliamo di atterrare nelle zone in cui è possibile trovare armi e armature di livello alto. Per prepararsi rapidamente alla battaglia, è importante ricordare la presenza di due particolari elementi della mappa di Apex Legends: le zone calde e la nave di rifornimento.

Zone calde

In ogni match di Apex Legends viene designata casualmente una zona calda, un particolare punto della mappa in cui è possibile raccogliere bottini di alta qualità e armi completamente equipaggiate. Queste zone saranno "calde" nel vero senso del termine, dal momento che molti giocatori cercheranno di raggiungerle a inizio partita per ottenere i bottini. Anche in questo caso, valutate se vale la pena rischiare, contando come sempre sul gioco di squadra.

Nave di rifornimento

All'inizio di ogni partita vedrete fluttuare nel cielo una Nave di rifornimento. I giocatori possono atterrare su di essa per trovare un bottino di alta qualità, in modo da iniziare la partita con un vantaggio tattico. In alternativa, se non volete atterrare direttamente sulla nave potete attendere che scenda a terra, nel punto indicato sulla mappa. Come è facile intuire, i bottini della Nave di rifornimento saranno sempre oggetto di contesa tra i giocatori: preparatevi a lottare per ottenerli.