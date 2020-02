Apex Legends: come ottenere la skin Gilded Rose di Revenant, gratis con Twitch Prime

Se disponete di un abbonamento attimo a Twitch Prime, che vi ricordiamo è gratuito per tutti gli utenti Amazon Prime, potete correre a riscattare una nuova ed esclusiva skin di Revenant, l'eroe di Apex Legends introdotto con la Stagione 4

Se volete aggiungere il costume di Revenant che prende il nome di Gilded Rose il primo passo da seguire è quello di collegare il vostro account Amazon Prime a quello Twitch, così da godere dei benefici dell'abbonamento anche sulla piattaforma di streaming. Se già avete collegato i profili, il prossimo step è quello di visitare la pagina relativa al Twitch Loot di Apex Legends e cliccare su "Riscatta" sul costume di Revenant, così che si apra una nuova pagina attraverso la quale potrete effettuare il login con il vostro account EA Origin. Assicuratevi di aver collegato al profilo Origin tutti quelli delle vostre piattaforme (PS4, Xbox One e PC), poiché in questo modo otterrete la skin ovunque con un solo click.

Sappiate che è al momento disponibile anche un esclusivo costume di Caustic e nelle prossime settimane arriveranno altri contenuti per il battle royale di Respawn Entertainment dedicati agli utenti Twitch Prime.

Nel caso in cui foste giocatori PS4, vi ricordiamo che è disponibile anche un nuovo pacchetto PlayStation Plus di Apex Legends contenente mimetiche per le armi, skin per gli eroi e badge.