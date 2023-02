Apex Legends: come sbloccare Crypto, Ash e skin gratis nella Stagione 16

Come ormai da tradizione, anche nel 2023 stanno per partire i festeggiamenti per l'anniversario di Apex Legends, il longevo battle royale gratis di Respawn Entertainment che permetterà a tutti i giocatori di sbloccare senza costi aggiuntivi due personaggi e alcune skin.

I protagonisti della celebrazione per il quarto anniversario di Apex Legends saranno Ash e Crypto, che si potranno quindi sbloccare senza spendere crediti leggenda o le preziose monete. Proprio come lo scorso anno, non servirà completare sfide difficili o soddisfare particolari requisiti, dal momento che entrambe le leggende verranno sbloccate in maniera automatica da tutti i giocatori che effettueranno l'accesso ai server del battle royale gratis in una specifica finestra temporale.

Chiunque voglia ottenere Crypto dovrà avviare il gioco (ovviamente dopo averlo aggiornato all'ultima versione) nel periodo compreso tra il 14 febbraio e il 21 febbraio 2023. Ash verrà invece distribuita a tutti i giocatori che effettueranno l'accesso tra il 21 febbraio e il 28 febbraio 2023. Che possediate o meno gli eroi in questione, vi verrà assegnato anche un Forziere Apex tematico con ogni personaggio: all'interno della loot box troverete esclusivamente oggetti estetici relativi a quella leggenda e, con un po' di fortuna, potreste trovare anche una skin leggendaria.

Al momento non sappiamo se nelle prossime settimane verranno distribuite anche altre ricompense gratis, ma non si esclude che con la collezione di skin dell'anniversario possa arrivare nel gioco il classico mini-pass contenente mimetiche e costumi esclusivi da sbloccare in maniera gratuita.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le novità in arrivo con la Stagione 16 di Apex Legends. Avete già letto l'elenco dei perk delle nuove classi di Apex Legends?