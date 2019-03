Apex Legends: come sbloccare ed effettuare le Esecuzioni con ogni personaggio

Mettere a segno un'Esecuzione in Apex Legends è il modo più spettacolare per mettere fuori gioco un nemico. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarle e come eseguirle con ogni personaggio del nuovo battle royale di Respawn Entertainment.

Come sbloccare le Esecuzioni

Con ogni Leggenda del roster di Apex Legends è possibile sbloccare da due a tre tipologie di Esecuzioni. Per farlo saranno necessari almeno 1200 pezzi di metallo. I metalli creazione sono contenuti nei Pack Apex e vengono usati per creare oggetti cosmetici come skin leggenda, skin arma e altro ancora. Una volta che ne avrete a sufficienza, andate nella sezione Leggende del menù e spostatevi nella pagina legata alle Esecuzioni.

Come utilizzare le Esecuzioni

Quando il nemico si trova a terra sulle ginocchia e non è in grado di rialzarsi, potete metterlo fuori gioco con una spettacolare Esecuzione. Per farlo spostatevi vicino al vostro avversario e premete Quadrato su PlayStation, X su Xbox One o il tasto E su PC. Tuttavia, ricordate che durante l'animazione dell'Esecuzione sarete vulnerabili, e che nel frattempo i nemici potranno prendervi di mira. Prima di metterne a segno una, dunque, assicuratevi che non ci sia nessun avversario nei dintorni pronto ad approfittare della situazione per attaccarvi di sorpresa.

Se siete curiosi di vedere in azione tutte le Esecuzioni dei personaggi di Apex Legends, potete guardare il filmato proposto in cima.