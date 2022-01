Apex Legends: come sbloccare gratis Octane, Wattson, Valkyrie e 10 loot box

Ci avviciniamo sempre di più al terzo anniversario di Apex Legends e, dopo aver annunciato Mad Maggie la Stagione 12, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno deciso di celebrare questa ricorrenza con tantissime ricompense gratis per il battle royale.

Questi premi verranno distribuiti nel corso delle prossime settimane e per ottenerli non sarà necessario fare nulla di speciale, dal momento che si tratta di ricompense che si ottengono semplicemente effettuando l'accesso ai server su qualsiasi piattaforma sulla quale il gioco è disponibile. Nel corso dell'evento, tutti i giocatori potranno sbloccare senza costi aggiuntivi tre eroi (Octane, Valkyrie e Wattson), nove pacchetti Apex standard e un pacchetto Apex leggendario, ovvero una loot box contenente un oggetto tra quelli più rari.

Ecco di seguito il calendario completo dell'evento:

Settimana 1, dall'8 al 15 febbraio 2022: accedendo al gioco sbloccherete Octane e tre Pack a tema

Settimana 2, dal 15 al 22 febbraio 2022: accedendo al gioco sbloccherete Watrtson e tre Pack a tema

Settimana 3, dal 22 febbraio al 1 marzo 2022: accedendo al gioco sbloccherete Valkyrie, tre Pack a tema e un Pack leggendario

Gli sviluppatori hanno confermato che non ci sono ricompense aggiuntive per quei giocatori che hanno già sbloccato questi tre eroi, ma chiunque potrà accedere al battle royale per sbloccare gratis i 10 Pacchetti Apex. È stato inoltre dichiarato che i server si resetteranno alle ore 19:00 del fuso orario italiano, che segnerà l'inizio e la fine di ogni settimana.

Non è chiaro se oltre a questa iniziativa assisteremo inoltre ad un evento in game con tanto di skin e altri elementi cosmetici creati per l'occasione ed è probabile che per scoprirlo dovremo attendere il reveal completo della Stagione 12, atteso per il prossimo giovedì 27 gennaio 2022.

Sapevate che a breve Apex Legends potrebbe arrivare su PS5 e Xbox Series X|S?