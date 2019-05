Apex Legends: la community mostra in video i punti strategici della mappa

Nella sempre più impaziente attesa di scoprire quali novità ci attendono con la Stagione 2 di Apex Legends, vi proponiamo il video dello youtuber Testy31 che mostra alcuni dei punti strategici della mappa dove, a suo dire, risulta essere più facile avere la meglio sugli altri esploratori dell'isola di Kings Canyon.

Come ben sapranno gli appassionati di Apex Legends, la relativa "quiete contenutistica" del battle royale di Respawn Entertainment ha spinto una consistente fetta della community ad abbracciare una determinata strategia di combattimento che prevede, ad esempio, l'esplorazione ripetuta di una specifica zona della mappa in funzione delle vittorie conseguite.

Con questo presupposto, Testy31 ha così provato a rintracciare le aree di Canyon dei Re meno frequentate dai giocatori che adottano delle routine comportamentali troppo rigide: questi "punti ciechi" sembrano offrire un evidente vantaggio a chi riesce a conquistarli.

In questa particolare categoria di punti strategici troviamo infatti le rientranze nei tetti degli edifici, le insenature nelle rocce delle montagne che delimitano la mappa o, più semplicemente, quei luoghi di Kings Canyon in cui la differenza cromatica nel passaggio tra i biomi e nelle aree scarsamente illuminate contribuiscono a "mimetizzare" i giocatori che vi si appostano per colpire le squadre nemiche e i singoli a portata del proprio fucile ipertecnologico.

Date un'occhiata al video realizzato dall'appassionato di Apex Legends e fateci sapere se ritenete interessanti le conclusioni a cui è giunto nella scoperta di questo punti strategici. Sapevate inoltre che Respawn ha iniziato a bannare i giocatori scorretti che adottano il famigerato piggy-backing?