Apex Legends, la community è sicura: 'Bisogna nerfare Horizon'

Nonostante Respawn Entertainment abbia promesso cambiamenti importanti per il 2023 di Apex Legends, la community continua a manifestare in rete il proprio dissenso a causa di alcune problematiche legate al bilanciamento dei personaggi.

All'interno di un post Reddit, pubblicato il 7 gennaio dall'utente Accomplished_Eye1965, la community ha discusso a lungo di alcune caratteristiche che renderebbero il personaggio di Horizon forte oltre misura: in particolare, sembra che Horizon non emetta alcun suono quando cade, e ciò permetterebbe a diversi giocatori di poter cogliere di sorpresa gli avversari fin troppo facilmente. A giudicare dal numero di like e interazioni ricevute dal thread, si tratta di un problema molto delicato per la community, che non a caso ha recentemente proposto l'eleminazione di una feature audio che sembra causare altrettanti problemi.

A causa dell'indistinguibilità dei passi dei nemici da quelli dei compagni, alcuni utenti hanno infatti proposto agli sviluppatori di rimuovere i rumori prodotti dagli operatori di Apex Legends, una soluzione poco ortodossa ma giudicata evidentemente efficace.

Nel frattempo, la recente uscita della nuova iterazione di Call Of Duty ha scatenato diverse reazioni sui social, tra cui alcuni paragoni scomodi proprio con Apex Legends. A quanto pare, alcuni utenti dell'FPS di Activision non sarebbero rimasti troppo colpiti dalle caratteristiche dello sparatutto, dichiarando di voler abbandonare definitivamente COD Warzone 2.0 per tornare nei lidi del battle royale di Respawn Entertainment.