Apex Legends: il competitivo stenta, le prime organizzazioni lasciano?

I 100 Thieves hanno chiuso definitivamente la loro esperienza in Apex Legends, dopo le deludenti prestazioni e la mancanza di una vera e propria scena competitiva. Nel roster c'erano Justin "Teenage" Phipps, Isiaih "Lifted" Slowik e Justin "JP2" Pate.

L'organizzazione di Nadeshot, in cui figura anche Drake come comproprietario, è stata una delle tante organizzazioni che hanno colto al volo l'opportunità di reclutare giocatori dopo l'enorme successo di Apex Legends.

Il roster non è riuscito a trovare successo nei mesi successivi, nonostante sia finito al decimo posto nella FACEIT Pro Series, un torneo di otto settimane. Apex Legends, purtroppo, oltre ad aver sofferto di una fastidiosa mancanza di update nel corso dei primi mesi, ha anche ospitato solo una manciata di tornei sino a questo momento, dimostrando il disinteresse iniziale di EA e Respawn per la parte “competitiva”.

Dai primi, claudicanti mesi Respawn Entertainment ha però introdotto le lobby personalizzate. Solo questa aggiunta ha rappresentato un enorme passo nella giusta direzione per lo sviluppo della parte competitiva. Il team di sviluppo, comunque, deve ancora annunciare ufficialmente un campionato eport strutturato.

Vero è che Respawn ed EA hanno annunciato una road map pre stagione per Apex Legends: l'Apex Legends Preseason Invitational proprio il mese scorso. L'evento, dal 13 al 15 settembre, sarà caratterizzato da 80 squadre provenienti da tutto il mondo che si sfideranno in Polonia per un montepremi totale di $ 500.000.