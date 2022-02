Apex Legends compie 3 anni: premi in palio per l'anniversario dal 15 febbraio

I ragazzi di Respawn Entertainment hanno voluto fare le cose in grande per celebrare il terzo compleanno di Apex Legends. Dopo aver dato il via alla Stagione 12 - Ribellione, gli sviluppatori californiani hanno anche annunciato l'evento collezione Anniversario, che si svolgerà da martedì 15 febbraio al primo marzo.

Durante l'evento collezione Anniversario potete aspettarvi le skin Prestigio, le nuove skin leggendarie per la squadra e un contatore premi pieno di oggetti cosmetici creati dalla community.

Quest'anno il contatore premi comprenderà 24 oggetti cosmetici, di cui 12 creati dalla community. Le skin saranno disponibili per un periodo limitato che corrisponde alla durata dell'evento, inoltre tra le nuove personalizzazioni ci sono anche una serie di skin leggendarie per la squadra, ispirate alle skin più amate dai fan. Trovate un'anteprima del contatore premi in calce a questa notizia.

Le skin Prestigio, dal canto loro, sono skin leggendarie che introducono un nuovo livello di rarità per gli oggetti cosmetici. Ogni skin Prestigio ha 3 livelli. Dopo aver sbloccato il livello 1, è possibile raggiungere i successivi completando delle sfide senza costi aggiunti e senza limiti di tempo. Una volta sbloccati più livelli, sarà possibile scegliere quale versione equipaggiare.

Nel corso dell'evento sarà anche possibile acquistare skin leggendarie per la squadra ispirate ad alcune delle skin più famose, come "Hypebeast" per Crypto e "Cuore nero" per Caustic. Non mancherà neppure un negozio dell'evento dove approfittare di offerte speciali a tempo limitato: trovate un'anteprima degli sconti nella galleria in basso.

Prosegue intanto il successo di Apex Legends, che questa settimana ha sfiorato i 400 mila giocatori connessi su Steam.