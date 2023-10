Apex Legends: da Conduit al cross-progression, tutte le novità della Stagione 19

Mentre c’è grande curiosità da parte della community sui misteriosi eventi che ruotano intorno a Titanfall 2, Respawn Entertainment continua a supportare il suo Apex Legends, che si prepara ad accogliere tantissime novità con la Stagione 19, Ignite. EA ci ha mostrato in anteprima i prossimi contenuti e siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

Scontro fra Titani

Una delle principali novità della Stagione 19 di Apex Legends è Conduit, una leggenda proveniente dalle Filippine la cui introduzione ha inevitabilmente entusiasmato i fan di Titanfall. Sappiamo infatti che il battle royale è ambientato nello stesso universo dell’amatissimo FPS a base di robot, ma i colossi metallici non si sono mai palesati nel corso degli anni. Questa volta è diverso, poiché non solo il trailer animato di Conduit si apre proprio con un combattimento fra Titani, ma il kit dell’eroina è incentrato proprio su un ‘pezzo’ dei robottoni. Il nuovo personaggio di Apex fa largo uso di una vecchia batteria trovata nella carcassa di un Monarch, robot che i fan di Titanfall 2 conoscono molto bene, che è stata inserita all’interno di una sorta di leggera exo-corazza che le dona abilità uniche. Ad un primo sguardo, sembra che questo personaggio sia caratterizzato molto bene e proponga un’estetica davvero curata, che a tratti ricorda quella delle principesse Disney più recenti.

Gli sviluppatori hanno definito Conduit uno ‘shield healer’, poiché le sue skill da personaggio di supporto si concentrano sul ripristino degli scudi dell’intero team. L’abilità tattica di questa leggenda prende il nome di Radiant Transfer e consiste nell’emissione di un raggio dalla tuta che viene ‘sparato’ su un alleato e applica un sovrascudo temporaneo ad entrambi. Si tratta quindi di una tecnica che, se usata al momento giusto, potrebbe garantire al compagno quel piccolo buff sufficiente a ribaltare uno scontro a fuoco. Per via della natura di questa skill, è fondamentale che Conduit stia sempre al fianco dei membri del suo team, cosa che può risultare difficile quando in squadra ci sono i velocissimi Pathfinder e Octane. Al fine di ovviare a tale problema, Respawn ha dotato il personaggio della passiva Savior’s Speed, attraverso la quale Conduit sfrutta la tuta per correre molto più rapidamente verso gli alleati, sfruttando una sorta di scia. A chiudere il trittico di abilità è la Ultimate, Energy Barricade, la cui attivazione fa sì che vengano lanciati alcuni dispositivi in grado di danneggiare e rallentare i nemici all’interno del loro raggio d’azione. Come evidenziato dal Legend Designer Chris Winder, si tratta di un’opzione la cui utilità può essere sia offensiva che difensiva: è possibile sfruttare il debuff per l’eliminazione o per stordire temporaneamente i bersagli e darsi alla fuga. Si potrebbe persino pensare di bloccare i nemici all’interno della tempesta.

Storm Point si rifà il look

Ignite non introduce una nuova arena per i giochi, ma ciò non significa che manchino novità in tal senso. Il team di sviluppo ha infatti deciso di intervenire sulla mappa arrivata nel corso della Stagione 11 di Apex Legends, ossia Storm Point, la cui riedizione viene intitolata Energized Storm Point. Ad una rapida occhiata, il cambiamento più evidente riguarda i cromatismi, visto che il cielo è pieno zeppo di splendide nuvole rosa che rendono l’arena molto piacevole alla vista. In realtà, però, le modifiche sono molto più profonde e riguardano buona parte della superficie della mappa. Secondo gli sviluppatori, la vecchia Storm Point mostrava il fianco ad alcuni problemi strutturali, per cui i giocatori casual facevano molta fatica a trovare avversari da attaccare in determinate porzioni dell’isola, che restavano vuote per la maggior parte del tempo.

È stata quindi presa la decisione di rivoluzionare lo scenario con sei nuovi punti d’interesse e modifiche ai checkpoint ereditati dalla precedente versione dell’arena. Potremo quindi scendere a Wattson’s Town (la leggenda sarà la principale protagonista della Storm Point 2.0), Devastated Coast ed Echo HQ, che sono solo alcuni dei nuovi POI della mappa. L’arrivo di tutte queste modifiche strutturali ha coinvolto anche le dimensioni generali di Storm Point, che nella sua edizione Energized sarà più compatta. A subire i tagli maggiori è la costa sud, così da ridurre le distanze tra i vari punti d’interesse e velocizzare le partite.

Arrivano le Promotional Trials

Respawn ha anche pensato a qualche novità per la modalità competitiva di Apex Legends, a partire dalle ricompense. In seguito alla rimozione delle scie speciali, i giocatori potranno far sapere a tutti del grado raggiunto nella precedente stagione grazie alle nuove cornici. La principale novità riguarda però la progressione delle ranked, che vede l’introduzione di una meccanica chiamata Promotional Trial. Onde evitare che i giocatori possano scalare i livelli restando nell’ombra, gli sviluppatori hanno inserito una serie di sfide che andranno necessariamente completate per la promozione al grado successivo. Si tratta di obiettivi che richiedono vittorie, piazzamenti nella top 10 o eliminazioni, così da invitare gli utenti a non avere uno stile di gioco passivo. Da non sottovalutare è anche la rimozione delle limitazioni ai party per le classificate: nella Stagione 19 potrete avviare un match con qualsiasi amico, a prescindere dal suo grado.

Cross-progression, era ora!

Dopo un’attesa particolarmente lunga, Respawn Entertainment ha finalmente annunciato l’arrivo del cross-progression. La Stagione 19 di Apex Legends è la volta buona, poiché come hanno confermato gli sviluppatori entrerà in azione l’account unificato: questo significa che non dovrete preoccuparvi di alcunché e che il processo sarà in automatico. Chiunque abbia associato tutte le piattaforme allo stesso account Electronic Arts, si vedrà attivare come primario quel profilo che ha il livello esperienza più alto. Per quel che riguarda invece gli elementi cosmetici e le valute di gioco, il team ha optato per una soluzione in stile Rainbow Six Siege, che è poi quella migliore per chi ha giocato un po’ su ogni piattaforma: da questo punto di vista, infatti, l’account unificato accoglierà tutte le skin e le monete presenti sui vari profili associati, quindi non perderete nulla nel processo. Tutto questo sarà disponibile dal giorno esatto del lancio di Ignite, quindi manca pochissimo.

In attesa di potervi svelare di più, vi ricordiamo che è stata annunciata una collaborazione tra Post Malone ed Apex Legends.