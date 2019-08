Apex Legends Corona di Ferro: nuova area della mappa e Cimelio di Famiglia per Bloodhound

L'evento Corona di Ferro di Apex Legends ha appena fatto il proprio debutto su PC e console e, a differenza di quanto ci si sarebbe aspettato, non si limita a proporre solo la nuova modalità a tempo "Solo".

Il Canyon dei Re ha nuovamente subito delle modifiche ed è ora apparsa una nuova area intitolata Gauntlet di Octane. Si tratta di una zona che rispecchia la follia del personaggio brasiliano, all'interno della quale potrete sbizzarrirvi su rampe e altre strutture molto particolari. A differenza della modalità Solo, che abbandonerà il gioco al termine dell'evento, il Gauntlet di Octane è una modifica permanente della mappa.

Ovviamente non manca tantissimo loot da sbloccare per la personalizzazione dei personaggi e, a differenza della Caccia Leggendaria, questa volta Respawn ha utilizzato un approccio che per certi versi ricorda quanto visto in Rainbow Six Siege. L'evento ha infatti dei forzieri a tema che non posso contenere dei doppioni e potranno essere acquistati in vari modi che comprendono il completamento delle sfide evento e l'acquisto con la nuova valuta di gioco: la Corona. Nel caso non doveste spendere tutte le Corone guadagnate in queste due settimane, sappiate che la cifra presente nel vostro portafoglio verrà convertita in metalli creazione.

I giocatori che riusciranno ad acquisire tutti e 24 gli oggetti della collezione avranno l'opportunità di spendere i propri Apex Coin e mettere le mani sul Cimelio di Famiglia di Bloodhound, ovvero una splendida Ascia. Proprio come il Kunai di Wraith, questo oggetto modifica l'animazione dell'attacco corpo a corpo ma non lo rende più forte. Al termine dell'evento anche questo secondo Cimelio entrerà a far parte dei possibili drop delle loot box e sarà possibile trovarlo con certezza in una cassa ogni 400.

Gli sviluppatori hanno infine annunciato l'arrivo di un weekend di punti esperienza doppi. Dalle ore 19:00 del prossimo 16 agosto 2019 fino alle ore 19:00 del 19 agosto, posizionandovi tra i primi5 o vincendo una partita riceverete XP doppi sia per il livello del profilo che di quello del Pass Stagionale.

Avete già visto la skin da gladiatore di Bloodhound? Sulle nostre pagine trovate anche il trailer dell'evento Corona di Ferro di Apex Legends.