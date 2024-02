Apex Legends corre a tutta velocità con un cosplay di Octane

Dopo l'evento Apex Legends x Post Malone, il 2024 del battle royale di casa Respawn Entertainment si apre con un'altra collaborazione. Questa volta non si tratta di un musicista, ma di una saga di videogiochi storica. Prima di scoprirne i dettagli, però, arriva un frenetico cosplay di Octane da Apex Legends.

Apex Legends ha dato il via a un crossover con Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo episodio della Compilation di remake della settima fantasia finale in uscita a brevissimo. Questo evento speciale, che andrà a chiudersi il 6 febbraio 2024, coinvolge gli esploratori delle Terre Straniere, i quali andranno a competere nell'arena mortale di Apex Legends. I giocatori hanno, ancora per poco tempo, la possibilità di ottenere skin inedite basate sui personaggi di Final Fantasy 7. Il crossover, a dire il vero, ha dato vita a non poche polemiche. Non solo gli oggetti speciali di Apex Legends x Final Fantasy 7 hanno un costo esagerato, ma ci sono state anche numerose critiche per delle immagini create con l'IA.

A chiudere la faccenda ci pensa la nuova stagione di Apex e la cosplayer asiatica Hina, nei panni della leggenda Octane nello scatto condiviso in calce all'articolo. Octavio Silva è un temerario ad alta velocità, sempre pronto a correre a tutta velocità sfruttando il siero stimolante che gli dona un 30% di rapidità in più per un totale di 6 secondi.