Apex Legends: un cosplay di Octane a metà tra realtà e videogioco

La Stagione 17 di Apex Legends ha da poco concluso l'evento speciale Dressed to Kill, in cui i giocatori hanno avuto modo di esibirsi in battaglie reali ancora più stilose con l'introduzione di 24 oggetti cosmetici inediti e unici. In attesa di altre novità da parte di EA Games e Respawn, ecco un cosplay di Octane da Apex Legends.

Sebbene i prezzi di Apex Legends si siano adeguati all'inflazione, il titolo battle royale di EA gode ancora di un'ampia e attiva community di giocatori. La Stagione 17 di Apex Legends ha infatti rilanciato il titolo con numerose novità, tra cui l'introduzione della Leggenda Ballistic, e modifiche mirate al bilanciamento di gioco. A ogni modo, non è lui il protagonista dell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Halcybella, nome d'arte di Bella LeBaron.

Octane, Leggenda presente sin dalla prima stagione del titolo, è il nome scelto da Octavio Silva per lanciarsi nell'arena degli Apex Games. Annoiato figlio del direttore della Silva Pharmaceuticals, si dilettava in acrobazie postate in rete per i suoi fan. Decise tuttavia di sfidare la fortuna e stabilire un nuovo record saltando su una granata. In seguito a ciò, per le sue gambe non ci fu nulla da fare. Octavio non si diede per vinto e fece carte false per ottenere delle gambe bioniche. Nel cosplay condiviso dall'artista possiamo vedere le movenze tipiche di Octane a metà tra il videogioco di Respawn e l'interpretazione nella realtà.