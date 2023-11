Apex Legends: un cosplay di Vantage bellissimo, la maestra cecchina all'attacco

Disponibile gratuitamente da ormai ben oltre quattro anni, Apex Legends continua a rinnovarsi e ad attirare utenza attiva. Lo sparatutto multiplayer sviluppato da EA e Respawn, ambientato nell'universo narrativo di Titanfall, è uno dei più celebrati dalla community di cosplayer. Ecco una spettacolare interpretazione dalla cosplayer Gurikona8888.

La Stagione 19 Ignite di Apex Legends introduce la leggenda Conduit, protagonista originaria delle filippine legata a doppio filo con il franchise di Titanfall. Definita come una shield healer, le sue preziose abilità le permettono di ripristinare gli scudi del suo intero team. Ma la nuova leggenda non è l'unica novità stagionale. Il team di Respawn ha rinnovato la mappa Storm Point, rinominata per l'occasione Energized Storm Point, e introdotto le ricompense Promotional Trials. Ancora più importante è l'arrivo dell'account unico che permette finalmente la cross-progression sulle varie piattaforme di gioco. Inoltre, si concluderà a brevissimo l'evento Apex Legends x Post Malone.

Questo cosplay di Apex Legends di Vantage celebra la leggenda maestra dei cecchini. Xiomara Contreras è un talento naturale con i fucili da cecchino, che ha imparato a usare sin da quando era bambina.

Leggenda di classe ricognizione, è in grado di rilevare la posizione dei nemici con la sua abilità. Può inoltre sorvolare il campo di battaglia sfruttando il suo compagno pipistrello Echo. Nel cosplay in calce all'articolo osserviamo Vantage mentre mette nel mirino il suo prossimo avversario e in altri scatti in cerca di munizioni in degli armadietti.