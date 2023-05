Apex Legends: un cosplay di Wraith fuoriesce da un portale dimensionale

Nato nel 2019, Apex Legends è uno hero shooter battle royale ambientato nell'universo narrativo di Titanfall. Nonostante sia ormai prossimo a festeggiare il suo quinto anniversario, il grande supporto di Respawn Entertainment ed EA Games lo rende uno dei titoli free to play più giocati.

Apex Legends è arrivato alla Stagione 17 e gli utenti dello sparatutto hanno potuto godere di numerosi cambiamenti. Le principali novità della stagione in corso consistono in un matchmaking rivoluzionato, in un nuovo sistema di assegnazione dei punti e ranked accessibili solamente al livello 50.

Mentre i giocatori affrontano la nuova stagione, la community di Apex Legends si gode la straordinaria interpretazione di Wraith condivisa dalla cosplayer Bastet. Wraith è una combattente inarrestabile, una leggenda versatile disponibile sin da subito per tutti i giocatori. Il suo punto di forza risiede nel manovrare e controllare il campo di battaglia attraverso i suoi poteri interdimensionali. Dopo aver fatto da cavia per degli esperimenti, infatti, Wraith ha oltrepassato il confine tra la vita e la morte riuscendo a governare l'interspazio. Ecco le strategie per usare Wraith in Apex Legends.

In questo cosplay di Wraith da Apex Legends vediamo la Leggenda alle prese con la sua più potente abilità. Quando attivata, la Ultimate di Wraith permette di aprire dei portali dimensionali che consentono a lei e ai suoi compagni di percorrere in sicurezza lunghe distanze.