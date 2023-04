Apex Legends: un cosplay di Wraith nella skin leggendaria Demon's Whisper

Da non molto Apex Legends ha compiuto il suo quarto anniversario. Electronics Arts e Respawn vogliono che Apex diventi il battle royale numero uno al mondo e per questo il titolo multiplayer ambientato nello stesso universo narrativo di Titanfall durerà almeno un altro decennio.

Con il meta di Apex Legends stravolto dalla Stagione 16 a sostenere il titolo ci penserà la community, che si alternerà tra battaglie reali e i numerosi cosplay che quotidianamente vengono condivisi sui social media.

In questo cosplay di Wraith da Apex Legends ritroviamo la combattente interdimensionale che riesce a manipolare lo spaziotempo aprendo portali che le consentono di muoversi agilmente sul campo di battaglia.

Quella di Wraith è una storia difficile. Conosciuta come collaudatrice scientifica esperta, si offrì come cavia per degli esperimenti. Quando si risvegliò, tuttavia, non aveva più alcuna memoria di chi fosse. Tutto ciò che restava di lei era una donna terrorizzata nella cui testa risuonavano voci inquietanti. Ascoltando queste voci nacque Wraith.

La cosplayer Fumika Owo regala ai fan un'interpretazione fedele di una versione alternativa di Wraith. Nello scatto condiviso dall'artista sui social troviamo la skin leggendaria "Demon's Whisper", ottenuta al livello 50. In questa versione, Wraith ha i capelli color argento, gli occhi vitrei e porta sul capo una maschera rossa da Oni.