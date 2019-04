Apex Legends: una cosplayer di Lifeline è stata bannata per razzismo

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere quanto accaduto a Karina "Karupups" Martsinkevich, una streamer che, vista la sua passione per Apex Legends, ha deciso di trasformarsi in Lifeline durante una diretta.

Tra le fasi di preparazione del cosplay, che l'ha vista tra le altre cose tingersi i capelli, c'è stato anche un passaggio che ha visto Karina utilizzare del fondotinta per scurirsi il volto e, purtroppo, tale azione le è costata un ban da 30 giorni su Twitch. La pratica di truccarsi il volto per somigliare ad una persona di colore è infatti definita "blackface" e non è ben vista non solo tra i cosplayer. Nell''800 molti attori erano soliti cambiare il colore del proprio volto per vestire i panni di persone di colore e portando agli estremi lo stereotipo razzista. Subito dopo il ban temporaneo la streamer ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube nel quale ha chiesto scusa a tutti e si è giustificata specificando che dietro tale azione non ci fosse nient'altro che la volontà di somigliare alla propria beniamina.

Vi ricordiamo che proprio nel tardo pomeriggio di ieri Apex Legends è stato aggiornato con una patch che sistema il bilanciamento di alcune armi e potenzia Gibraltar e Caustic. Qualcuno ha inoltre ricreato con una stampante 3D il Flatline e la Jump Pad di Octane.