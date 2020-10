Apex Legends, il cross-play tra PS4, Xbox One e PC è realtà! Ecco quando arriva

Respawn Entertainment è lieta di annunciare che la richiestissima funzionalità cross-play di Apex Legends sarà disponibile a partire dal prossimo 6 ottobre in Beta.

A partire da martedì i giocatori di PlayStation 4, Xbox One e PC (Origin e Steam, quando sarà disponibile) avranno la possibilità di giocare assieme. Le funzionalità cross-platform saranno abilitate di default, ma sarete liberi di disattivarle a piacimento con un comodo selettore. Nel menu di gioco sarà presente una funzionalità di ricerca con la quale trovare qualsiasi amico mediante il suo nickname, indipendentemente dalla piattaforma di appartenenza. I compagni che giocano sulla vostra stessa console saranno indicati con un simbolo Xbox o PlayStation, in base alla piattaforma su cui giocate. Gli altri, invece, avranno un simbolo generico a forma di controller. Nell'immagine in basso il primo utente gioca su Xbox One, il secondo su PlayStation 4 e il terzo su PC.

I componenti dei party cross-platform potranno utilizzare la chat vocale in-game per comunicare. Non è invece contemplato, al momento, il supporto alla cross-progression, nonostante Respawn la consideri una funzione molto valida. Ciò significa che se un giocatore PlayStation 4 passa su Xbox One, non può importare l'esperienza e gli oggetti sbloccati in precedenza. Gli sviluppatori hanno promesso che rivaluteranno la questione in occasione del lancio di Apex Legends su Steam.

Con il cross-play abilitato, i giocatori Xbox One e PlayStation 4 potranno giocare gli uni contro gli altri. Gli utenti PC, invece, non verranno accoppiati con quelli console. Tuttavia, se i giocatori PS4 e Xbox One fanno squadra con un utente PC, allora il matchmaking li accoppierà con altri giocatori su PC.

Per festeggiare l'arrivo del cross-play, si terrà un evento in-game chiamato The Aftermarker Collection Event, dal 6 al 20 ottobre. L'Aftermarket Collection Event porterà un nuovissimo Flashpoint LTM in cui la salute dei giocatori si rigenererà all'interno di enormi Flash Point Zones, cambiando le modalità di navigazione per restare in vita. L'evento vanterà anche il debutto dell'eredità di Caustic e di altri oggetti a durata limitata.