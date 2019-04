Apex Legends: il cross-play potrebbe divenire realtà

Nel corso di un'intervista concessa al canale YouTube Wired, il Project Lead di Respawn Entertainment Drew McCoy è tornato a parlare della possibile introduzione della funzionalità cross-play in Apex Legends, che permetterebbe agli utenti di differenti piattaforme di giocare assieme.

Il supporto è nei piani della compagnia fin dallo scorso febbraio, mese durante il quale è stato lanciato il titolo. McCoy ha assicurato che il team non ha affatto cambiato idea e che, nonostante non possa ancora fare delle promesse, sta ancora lavorando per implementare il cross-play nel gioco: "Non vogliamo parlare in maniera specifica delle funzionalità e dei contenuti futuri, ma posso dire che ci teniamo davvero molto al cross-play, che è una di quelle cose di cui ci stiamo occupando. Sappiamo che le persone hanno degli amici sulle piattaforme più disparate, e vogliamo davvero fornire loro la possibilità di entrare nell'arena e vincere assieme, per cui restate sintonizzati".

Fortnite, il diretto concorrente di Apex Legends, offre le funzionalità cross-play da un bel po' di mesi ormai, e permette ai giocatori PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch e mobile di giocare assieme senza limitazioni. Il successo del battle royale di Epic Games, tra l'altro, ha giocato un ruolo cruciale nell'opera di convincimento di Sony, inizialmente restia ad aprire i confini della propria piattaforma di punta. Alla luce di ciò, non stupisce affatto che anche Respawn voglia offrire un servizio del genere alla comunità. Apex Legends per Nintendo Switch, invece, non sembra essere nei piani dello studio californiano, per il momento.