Apex Legends e il cross-play: ecco perché non dovrete temere i giocatori PC

Oltre ad arrivare su Nintendo Switch, entro la fine del 2020 Apex Legends riceverà pure il supporto al Cross-Play, funzionalità tanto richiesta che abbatterà i confini tra le piattaforme permettendo agli utenti di giocare assieme indipendentemente dal dispositivo che possiedono.

Una certa frangia dell'utenza console, in ogni caso, non sembra essere emozionata all'idea di fronteggiare i giocatori PC che, armati di mouse e tastiera, sono mediamente più rapidi e precisi. Il differente sistema di controllo potrebbe fare la differenza in uno sparatutto in prima persona come Apex Legends, però in questo caso non c'è bisogno di preoccuparsi più di tanto.

Il motivo? Ce lo ha spiegato il Software Engineer di Respawn Entertainment Jake Smullin in un video su TikTok: "Voglio chiarire una cosa riguardo al cross-play. Finirete nelle lobby per PC solamente se ospiterete un giocatore PC in squadra. Ho visto molti giocatori console preoccupati al riguardo, ma non dovrebbero esserlo. Tutti dovrebbero essere emozionati".

Respawn Entertaiment sta quindi mettendo a punto un sistema di matchmaking che non accoppierà i giocatori console con quelli PC, a meno che i primi non ospitino un esponente della seconda categoria nella propria squadra. Siete felici di questa scelta? Prima i salutarvi, segnaliamo che sono disponibili degli oggetti di Apex Legends gratis per gli abbonati PlayStation Plus.