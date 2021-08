Apex Legends in cross-progression: sviluppo spinoso, ma c'è una finestra di lancio

Con Apex Legends disponibile su di un'ampia selezione di piattaforme, tra PC e console, cresce la domanda della community per l'implementazione di feature di cross-progression.

La possibilità di avere accesso ai propri progressi precedenti da qualunque hardware supportato dal noto battle royale è di conseguenza un fronte su cui Respawn Entertainment è da tempo attiva. L'implementazione della feature, tuttavia, è ancora piuttosto lontana, con il team di sviluppo che colloca la finestra di debutto in un generico 2022.

Diverse le ragioni che stanno ritardando la conclusione dei lavori del team, che ha definito la realizzazione del cross-progression un'operazione decisamente "spinosa". Accanto alle sfide di natura tecnica legate alla fusione degli account, sono infatti sul tavolo anche molteplici questioni di natura legale e contrattuale. A complicare l'operato di Respaw sono in particolare le normative legate agli acquisti in-game, che variano in funzione delle diverse piattaforme, ma anche, ovviamente, delle differenti aree geografiche di pubblicazione del battle royale.



Al momento, peraltro, il cross-progression non è l'unica preoccupazione della software house, impegnata anche nella realizzazione dell'update di Apex Legends per next gen, che mira a portare il supporto ad un frame rate di 120 fps su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.