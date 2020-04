Apex Legends: il crossplay arriverà, ma ci vorrà del tempo

Ad ormai più di un anno dall'uscita di Apex Legends si torna a parlare del possibile arrivo del supporto al crossplay, molto richiesto dai fan che vorrebbero giocare con gli amici online su altre piattaforme.

A toccare l'argomento è uno degli sviluppatori di Respawn Entertainment nel corso di un'intervista ai microfoni di GameInformer:

"Credo che il crossplay sia ormai qualcosa di molto atteso in qualsiasi videogioco di prossima uscita ed è molto importante in un gioco come il nostro. Ovviamente siamo fan del nostro titolo e ci giochiamo sia a casa che al lavoro. Quando torniamo a casa per il fine settimana vorremmo giocare con gli amici che sono su altre piattaforme."

"Se dovessi esprimere un'opinione personale, sì, vorrei moltissimo che ci fosse il crossplay in Apex Legends per dare vita a dei parti nei weekend. Credo sia un aspetto molto importante e da prendere in considerazione."

Dalle parole dello sviluppatore emerge come Electronic Arts e lo stesso team al lavoro sul battle royale siano perfettamente consapevoli di come il crossplay stia lentamente diventando uno standard dell'industria videoludica ed è improbabile che non ci stiano già lavorando. L'assenza di dettagli più concreti fa però intuire anche come i lavori possano non essere in uno stadio avanzato e potrebbe volerci un po' prima di vedere il lancio di questa attesa funzionalità, la quale potrebbe approdare in concomitanza con l'ipotetico aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X. Non vi sono invece riferimenti al cross-save, il quale potrebbe invece non arrivare mai a causa di problemi strutturali del gioco.

Sapevate che il celebre streamer Shroud preferisce Apex Legends a COD Warzone? Secondo il personaggio il titolo Respawn sarebbe più adatto ad un'utenza hardcore, a differenza del free to play targato Activision.