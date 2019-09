Apex Legends: Crypto fallisce nel suo tentativo di hacking, quale sarà la prossima mossa?

Continuano ad accadere cose molto strane nell'Arena di Apex Legends e l'autore di tutto questo potrebbe essere ancora una volta Crypto, l'hacker che ha permesso alle creature volanti di invadere il Canyon dei Re poco prima del debutto della Stagione 2.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del tentativo di hacking di Crypto, che aveva fatto apparire sugli schermi sparsi per la mappa una barra di caricamento. Sfortunatamente al raggiungimento del 100% è apparso un messaggio che indicava il fallimento dell'operazione e, per qualche secondo, la voce dell'annunciatrice dell'arena è apparsa distorta per poi tornare alla normalità. Sembra quindi che qualcosa sia andato storto per l'hacker e siamo sicuri che il prossimo tentativo di fare breccia nei sistemi di sicurezza non solo andrà a buon fine, ma avverrà proprio in concomitanza con il lancio dell'attesissima Stagione 3 di Apex Legends.

Nel caso vi fosse sfuggito, i dataminer sono riusciti a recuperare numerosi indizi sulle possibili abilità di Crypto, che dovrebbe essere dotato di un drone radiocomandato in grado di individuare nemici e interagire con porte e forzieri. Ad accompagnare la terza stagione dello sparatutto dovrebbe poi esserci una nuova arma energetica, avvistata in occasione di un evento a porte chiuse con la prima immagine della skin di Halloween di Gibraltar.