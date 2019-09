Apex Legends: Crypto riesce finalmente ad hackerare l'Arena

È ormai da un po' che nel Canyon dei Re, la mappa di Apex Legends, accadono dei misteriosi eventi legati ai numerosi tentativi da parte di Crypto di bypassare i sistemi di sicurezza dell'Arena. Sembra però che dopo l'avvistamento dell'altro giorno, l'hacker sia finalmente riuscito nel suo intento.

Nelle ultime ore si può infatti assistere in prima persona al successo di Crypto, dal momento che i banner sparsi in giro per tutta la mappa si illuminano di bianco per poi mostrare una schermata nera con del codice e la dicitura "Access Granted". Insomma, il misterioso eroe potrebbe ora avere il controllo delle tecnologie dell'Arena e potrebbe essere proprio lui l'artefice dei cambiamenti alla mappa di gioco che arriveranno con tutta probabilità in occasione del debutto della Stagione 3 di Apex Legends, prevista per il prossimo 1 ottobre 2019.

Oltre al nuovo personaggio, la nuova stagione dello sparatutto targato Respawn Entertainment vanterà anche la presenza di una nuova arma energetica e di qualche cambiamento alla modalità competitiva.

In attesa di poter mettere le mani su tutte le novità che gli sviluppatori hanno in serbo per noi, vi ricordiamo che con l'ultimo aggiornamento di Apex Legends sono sorti diversi problemi legati alle prestazioni della versione PC del battle royale.

Sapevate che sono in arrivo ben due edizioni fisiche di Apex Legends?