Apex Legends, oltre Crypto: rumor suggerisce altri due personaggi in arrivo

Il battle royale di casa Respawn Entertainment ha recentemente visto l'esordio in-game di una nuova Leggenda. Il nuovo personaggio Crypto ha infatti fatto il suo ingresso nel corso della Stagione 3 di Apex Legends.

Secondo una recente voce di corridoio, tuttavia, il team di sviluppo potrebbe avere in programma l'introduzione nel battle royale di diverse altre Leggende. A far emergere questa possibilità è una presunta lista di personaggi di Apex Legends che ha trovato rapida diffusione in rete. Il documento, come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, svelerebbe l'elenco delle Leggende in lavorazione presso gli studi di Respawn.

In una sezione indicata come "Produzione" troviamo il già noto Crypto, accompagnato da Loba e Revenant. Quest'ultimo aveva già attirato le attenzioni dei dataminer, tra cui That1MiningGuy, che hanno in passato già discusso le possibili abilità di Revenant, noto nella community anche come Blackout. Una seconda sezione indicata come "Design Alpha" vede protagonisti Rampant e Valk. Infine, la terza e ultima sezione, "Personaggi futuri", include quattro personaggi, tra cui Blisk e Downfall.



In chiusura, ricordiamo che il leak, in quanto tale, non costituisce un'informazione ufficiale e potrebbe dunque rivelarsi non veritiero. Per scoprire quali novità attendono effettivamente in futuro i giocatori di Apex Legends, non resta dunque che attendere pazientemente aggiornamenti da parte di Respawn!