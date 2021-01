Apex Legends: la data su Switch sembra vicina, nuovo indizio da Amazon

L'arrivo di Apex Legends su Nintendo Switch sembra essere più vicino ogni giorno che passa. La data di lancio del Battle Royale di Electronic Arts era già trapelata per sbaglio in occasione della pubblicazione del video promozionale della Stagione 8, ma giunge ora un nuovo indizio che sembra confermare l'imminente debutto sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Proprio come suggerito dalla descrizione che accompagnava il trailer di lancio della Season 8, anche Amazon Japan ha segnalato il 2 febbraio come la data in cui lo sparatutto online sarà finalmente lanciato in versione Nintendo Switch. Le informazioni trapelate in precedenza sono state velocemente rimosse da EA e Respawn, ma la pagina di Apex Legends: Champions Edition apparsa tra le pagine del noto rivenditore online sembra ormai fugare ogni dubbio riguardo alla questione.

Chissà che il tanto vociferato Nintendo Direct di febbraio non possa davvero tenersi nei prossimi giorni: si tratterebbe certamente di un'occasione ghiotta per ufficializzare l'annuncio.

Rimanendo in paziente attesa di novità, vi invitiamo ad approfondire tutti i dettagli legati alla nuova stagione del gioco con il nostre Speciale dedicato alla Season 8 di Apex Legends, che a partire dal 2 febbraio accoglierà il personaggio di Fuse, già presentato in pompa magna con un esplosivo trailer a lui tutto dedicato.