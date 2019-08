Apex Legends: i dataminer scoprono le abilità di Blisk, la Leggenda collegata a Titanfall

L'attività dei dataminer di Apex Legends non accenna a diminuire e, dopo i leak su eroi come il Medico Rianimatore Immortal o il Tank Jericho nemico di Gibraltar, svela il nome e le abilità principali di una delle Leggende che, si presume, verranno lanciate durante la Stagione 3 del battle royale di EA e Respawn.

Di tutti i personaggi emersi nei recenti leak di Apex Legends, Blisk è senza ombra di dubbio il più celebre: come leader degli Apex Predators, il comandante Blisk è un volto familiare per tutti gli appassionati della serie sparatutto di Titanfall, e questo senza citare la sua apparizione nel trailer in cinematica che ha accompagnato il lancio dello stesso Apex Legends.

Con un simile profilo, l'ipotetica Leggenda Blisk non potrà che possedere abilità specifiche per un guerriero mercenario: con Interrogazione, ad esempio, una volta abbattuto un nemico dovremmo essere in grado di rivelare la posizione dei suoi alleati per un totale di 10 secondi. Tra gli altri poteri di Blisk citati dai dataminer troviamo poi Coltello da Lancio, un'arma bianca che permetterà di ottenere un moltiplicatore di crediti una volta ucciso un nemico segnalato, e la Ultimate rappresentata da Payday, un'abilità che permetterà alla Leggenda di fabbricare degli oggetti ingame spendendo dei crediti digitali acquisiti abbattendo gli avversari tramite Interrogazione.

Prima di lasciare a voi ogni giudizio o commento ulteriore sulle abilità di Blisk, vi ricordiamo che i vertici di Respawn hanno da poco annunciato Voidwalker, un evento di Apex Legends dedicato a Wraith a cui potremo partecipare dal 3 al 17 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.