Apex Legends: i dataminer scoprono le abilità di Immortal, il Medico Rianimatore

I dataminer di Apex Legends continuano a sfogliare tra le pagine più nascoste del codice del battle royale di Respawn e, dopo aver svelato le abilità del Tank Jericho nemico di Gibraltar, scoprono gli elementi di equipaggiamento e le mosse speciali di Immortal, una Leggenda che dovrebbe fare da contraltare a Lifeline.

Stando ai dati estrapolati dal codice inattivo di Apex Legends dal dataminer e creatore di contenuti su YouTube conosciuto come That1MiningGuy (lo stesso che ha scovato le abilità del Crafter Nomad e del Gunner Rampart), Immortal ci viene descritto come una sorta di Medico Rianimatore specializzato nella ricostruzione degli scudi e delle difese dei membri della propria squadra (e all'occorrenza delle proprie).

Secondo i file trapelati, infatti, Immortal terrà fede al suo altisonante nome attraverso un'abilità passiva che gli permetterà di rianimarsi dopo essere stato abbattuto, ma solo dopo aver riempito la barra di energia Ultimate. Indossando i panni di questa Leggenda, gli utenti dovrebbero inoltre avere accesso all'abilità Tattico, con cui lanciare una nuvola di nanorobot in grado di rigenerare gli scudi della propria squadra o di intaccare quelli dei nemici nelle vicinanze, e soprattutto alla Ultimate Rise of the Phoenix, tramite la quale rispristinare la salute e gli scudi del propri personaggio e dei compagni di squadra più prossimi con cure che si protraggono per 30 secondi.

Se confermate, queste indiscrezioni darebbero così modo agli appassionati di Lifeline di avere a disposizione un secondo personaggio con abilità da Medico, seppur con delle sostanziali differenze rappresentate dal tipo di cure offerte e dall'approccio utilizzato in battaglia per intervenire a difesa dei propri amici. Cosa ne pensate di Immortal e delle sue abilità da Medico Rianimatore? Lo interpretereste volentieri per combattere sulla mappa di Kings Canyon?