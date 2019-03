Apex Legends: i dataminer scoprono le Icone HD delle Leggende

L'attesa per il lancio della Stagione 1 di Apex Legends si fa sempre più spasmodica e i dataminer del battle royale di Respawn cercano di prepararsi al grande evento celebrando gli otto eroi approdati il 4 febbraio su Kings Canyon con una galleria immagini che propone le Icone HD delle Leggende.

Le immagini estrapolate dai dataminer di Apex Legends si riferirebbero a quelle del pacchetto Origin Access, il contenuto aggiuntivo rivolto agli abbonati al servizio di Ubisoft che decidono di acquistarlo per riceverne in cambio 1.000 Monete Apex spendibili nel negozio interno per le microtransazioni facoltative.

Ai dataminer di Apex Legends, e all'inesauribile sete di conoscenza che ne determina le azioni, si è rivolto il Community Manager di Respawn, Jay Frechette, per mettere in guardia gli appassionati e invitarli a prendere con le dovute cautele le indiscrezioni scaturite dalle operazioni di datamining.

I rumor sulla Stagione 1, infatti, sono davvero tanti e suggeriscono l'arrivo di una modalità notturna, dei veicoli, di una nuova mappa, di elementi di equipaggiamento inediti e di Leggende aggiuntive, su tutte Octane. L'unica certezza, in ogni caso, è data dal fatto che la Season 1 di Apex Legends partirà a marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One e che sarà accompagnata dall'introduzione di un Battle Pass, anch'esso oggetto di speculazioni e indiscrezioni di ogni genere.