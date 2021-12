Apex Legends: dataminer scoprono vari indizi sui contenuti della Stagione 12

La Stagione 11 di Apex Legends è in pieno svolgimento e manca ancora qualche mese prima che la prossima abbia ufficialmente inizio. Nonostante ciò, diversi dataminer sono riusciti già a scoprire diversi importanti dettagli sui possibili contenuti della Stagione 12, che si sono rapidamente diffusi attraverso i social.

Il recente evento collezione Predoni ha infatti permesso di risalire a file inediti con vari riferimenti al prossimo futuro del popolare battle royale. Anzitutto sembra certo che Mad Maggie sarà la prossima leggenda del gioco: il leaker HumanSAS ha condiviso su Twitter alcune immagini raffiguranti icone collegate al personaggio, rafforzando così le ipotesi sulla sua presenza nella prossima stagione. Un altro dataminer, Shrugtal, ha invece scoperto indizi (compresa una schermata di caricamento) su quale sarà la nuova mappa del gioco, che dovrebbe chiamarsi "Habitat", un'isola circondata dai mastodontici Leviatani.

Ovviamente fin quando non arriverà una conferma ufficiale da parte di Respawn Entertainment si resta nel campo delle ipotesi, tuttavia aggiornamenti sulla Stagione 12 non dovrebbero tardare ad arrivare nelle prossime settimane, in attesa che la stagione attuale faccia il suo corso. Nel frattempo in tempi recenti c'è stato movimento attorno al battle royale: il director di Apex Legends ha lasciato Respawn. Sono inoltre circolate voci di corridoio che danno per certa l'esistenza di versioni PS5 e Xbox Series X/S di Apex Legends, sebbene ancora da confermare.