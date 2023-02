Apex Legends: il Deathmatch a squadre dice addio ai round, in arrivo anche altre novità

Sebbene Apex Legends abbia appena raggiunto un nuovo record di giocatori connessi su Steam grazie all'arrivo della Stagione 16, la modalità Team Deathmatch sembra soffrire di qualche problemino che gli sviluppatori hanno parzialmente risolto con un rapido intervento.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale di Respawn Entertainment pubblicato su Twitter:

"Salve leggende! Siamo orgogliosi del modo in cui avete accolto il Team Deathmatch al lancio di Baraonda. Abbiamo anche ascoltato i vostri feedback iniziali e stiamo apportando alcune modifiche. Ci siamo accorti che le partite da tre round erano troppo lunghe e, da oggi, i match saranno formati da un solo round. Con la rimozione dei round, abbiamo anche aumentato il numero di uccisioni richieste per la vittoria da 30 a 50."

"In attesa di un aggiornamento dell'interfaccia, l'UI risulterà errata ma sarà solo un problema visivo. Per quello che riguarda i futuri cambiamenti, introdurremo la possibilità di terminare la partita quando tutti i giocatori di una squadra abbandonano la partita. Aggiungeremo anche una penalità per chi abbandonerà i match, in maniera simile a quanto visto in Controllo."

Insomma, già ora è possibile approfittare delle prime modifiche che rendono più veloci le partite in questa modalità e nelle prossime settimane assisteremo all'arrivo di ulteriori accorgimenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'elenco dei perk delle classi introdotte con la Stagione 16 di Apex Legends.