Apex Legends: debutto da record per la nuova Stagione 5

La Stagione 5 di Apex Legends, lanciata due settimane fa, sembra aver riscosso un notevole successo, introducendo non solo una nuova Leggenda (Loba) ma anche tanti contenuti molto attesi dalla community.

Secondo quanto dichiarato da Electronic Arts, la Stagione 5 ha registrato il miglior lancio di sempre per qualsiasi stagione di Apex Legends, non solo per quanto riguarda il numero dei giocatori attivi ma anche per il tempo di gioco, superiore rispetto al periodo di lancio delle stagioni precedenti. Ad oggi inoltre i trailer della Season 5 ha raggiunto e superato quota 47 milioni di visualizzazioni, il miglior risultato di sempre per quanto riguarda i video di lancio di Apex Legends.

EA e Respawn hanno confermato che continueranno a supportare a lungo questo progetto, secondo alcuni leak Apex Legends starebbe arrivando su Steam, inoltre si attendono novità sulle versioni per mobile (iPhone e Android) e Nintendo Switch. Non è escluso che il Battle Royale possa arrivare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, sebbene lo studio non si sia mai sbilanciato riguardo il supporto alle console Next-Gen. Probabilmente ne sapremo di più sul futuro di Apex Legends il prossimo 12 giugno durante l'evento EA Play LIVE.