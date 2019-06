Apex Legends: ecco tutti i dettagli su Wattson e le sue abilità

La Stagione 2 di Apex Legends è stata ufficialmente annunciata durante l'EA Play all'E3 2019 e una delle principali novità del prossimo aggiornamento consiste nell'arrivo di Wattson, la nuova eroina.

A differenza delle altre leggende, Wattson ha a che fare anche con la creazione dell'arena nella quale si svolgono i combattimenti all'ultimo sangue del battle royale. Insieme a suo padre, ingegnere elettrotecnico capo degli Apex Games, ha infatti progettato l'anello di contenimento dell'arena e, nel giorno della sua inaugurazione, suo padre è venuto a mancare. Per riprendersi da un momento così difficile, la scienziata ha quindi deciso di combattere nell'arena al fianco dei suoi amici.

Ecco di seguito il nome delle abilità del personaggio e alcuni dettagli su nome, età e provenienza:

Vero nome: Natalie Paquette

Età: 22

Mondo d’origine: Conforto

Parlando invece di abilità, la nuova leggenda è in grado di attivare con una certa frequenza la Difesa perimetro, abilità tattica che le permette di posizionare barriere tattiche che, oltre a poter essere collegate per formare una barriera, danneggiano e rallentano chi ci finisce dentro. Wattson possiede inoltre un'abilità passiva unica intitolata Lampo di Genio, che le permette di ricaricare più velocemente l'abilità tattica quando è vicina ad un traliccio e di caricare al 100% la sua Ultimate, Traliccio d'intercettazione, con l'utilizzo di un solo Accelerante Ultimate. Per chi se lo stesse chiedendo, Traliccio d'intercettazione consiste nel posizionamento di un traliccio in grado di distruggere le trappole nemiche nelle vicinanze e di ripristinare gli scudi alleati.

Wattson dovrebbe arrivare nel gioco in concomitanza con l'aggiornamento della Stagione 2 di Apex Legends, intitolata Battle Charge, la cui uscita è prevista per il 2 luglio 2019. Come per tutti gli altri eroi, potrete sbloccare la nuova leggenda sia tramite microtransazioni che spendendo 12.000 token leggenda, la valuta che si può accumulare semplicemente giocando.

Vi ricordiamo che la modalità competitiva di Apex Legends arriverà sempre con la Stagione 2. Gli sviluppatori hanno inoltre lasciato intuire l'arrivo dei draghi in Apex, i quali potrebbero stravolgere in un evento a tempo il Canyon dei Re, l'unica mappa al momento disponibile.