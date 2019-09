Apex Legends: diamo uno sguardo alle skin di Crypto, il nuovo eroe della Stagione 3

Anticipato dall'instancabile operazione dei dataminer di Apex Legends, l'avvento di Crypto sarà una delle novità principali della Stagione 3 del battle royale gratuito di Respawn Entertainment. Ecco allora quali saranno le 40 skin che potremo sbloccare partecipando alla prossima Season dello sparatutto EA.

Gli scatti in questione, pubblicati da GameSpot per offrirci un assaggio delle grandi possibilità di customizzazione estetica che caratterizzeranno Crypto, permettono di soddisfare la curiosità di chi attende con impazienza di interpretare questo giovane hacker per studiarne abilità ed equipaggiamenti.

Le immagini esplicative che vi proponiamo in calce alla notizia si riferiscono alle skin Epiche e Leggendarie di Crypto: lo stile artistico scelto dagli autori di Remedy sembra abbandonare i tratti sci-fi degli altri eroi di Apex Legends per donare alla nuova Leggenda un abbigliamento più realistico, seppur con toni velatamente cyberpunk.

Crypto farà il suo ingresso ufficiale a partire da martedì 1 ottobre, in occasione del lancio dell'update gratuito di Apex Legends su PC, PlayStation 4 e Xbox One che darà ufficialmente inizio alla Stagione 3 e porterà in dote la mappa World's Edge, un nuovo Battle Pass, il fucile Charge Rifle a energia diretta e la seconda serie di sfide online della modalità Classificata.