Apex Legends: disponibile l'edizione fisica dedicata ad Octane, include una skin esclusiva

Continua da parte di Electronic Arts e Respawn Entertainment la pubblicazione di nuove edizioni fisiche di Apex Legends, il celebre battle royale che solo di recente ha accolto la Stagione 4 e il misterioso eroe Revenant.

Dopo aver visto le edizioni speciali dedicate alla cacciatrice tecnologica Bloodhound e all'eroina di supporto Lifeline, ecco che arriva una versione scatolata del gioco per Octane, la folle leggenda brasiliana in grado di correre più veloce di un fulmine. Esattamente come per le altre edizioni del gioco, l'Edizione Octane non include un disco ma solo una custodia con all'interno il codice per ottenere vari bonus in game.

Ecco di seguito tutti i contenuti della Octane Edition del gioco:

Skin leggendaria Aracnide di Octane

Skin arma leggendaria Morso del ragno per il fucile da cecchino Radius

Esclusiva decorazione arma Vedova viola

Esclusivo badge Velenoso

1.000 monete Apex

Nel caso in cui foste interessati all'acquisto, sappiate che l'Edizione Octane di Apex Legends è disponibile da oggi al prezzo consigliato di 19,99 euro sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sul client EA Origin).

A proposito di bundle, sapevate che è disponibile da pochi anche il Pacchetto Assimilazione di Apex Legends contenente un'esclusiva skin di Revenant e un gruzzoletto di Apex Coin?