Apex Legends: disponibile la nuova skin di Bagalore per gli utenti Twitch Prime

Continua la promozione targata Twitch Prime per tutti i giocatori di Apex Legends che dispongono di un abbonamento attivo al servizio, i quali possono ora scaricare il secondo pacchetto con protagonista Bangalore.

La skin in questione prende il nome di Dino Dynamo e presenta su tutta la superficie diverse sagome di dinosauri. Come tutti gli altri contenuti del pacchetto Twitch, ovvero la skin di Wattson e la mimetica per la mitragliatrice leggendaria L-Star, è necessario avere un abbonamento attivo a Twitch Prime (o ad Amazon Prime) e collegare il proprio account EA Origin. I contenuti verranno così sbloccati automaticamente sulla prima piattaforma associata all'account EA sulla quale viene avviato il gioco. A differenza dei precedenti pacchetti, sembra che questo possa essere sbloccato su tutte le piattaforme legate all'account EA Origin, ma non vi sono ancora delle conferme ufficiali. Nel dubbio, vi consigliamo di avviare il gioco prima sulla vostra piattaforma di riferimento e poi sulle altre.

Se volete saperne di più sulla promozione, vi invitiamo a leggere tutti i dettagli sulla relativa pagina ufficiale. Vi ricordiamo inoltre che nelle prossime settimane arriveranno anche nuove skin per Mirage, Octane e una delle armi del gioco.

